جدول زمني للصراع الإيراني - الإسرائيلي (تحديث 2025)

تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، مرة أخرى، وهزت طهران انفجارات قوية مساء الخميس في هجوم كبير نفذته إسرائيل على البرنامج النووي للبلاد.

وأثارت الضربات مخاوف من أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة بين البلدين قد يتصاعد إلى حرب تشمل أقوى الجيوش في الشرق الأوسط.

تعهد حكام إيران بتدمير إسرائيل، ولطالما دعموا الميليشيات الإقليمية التي تشترك معهم في هذا الهدف. تنظر إسرائيل إلى إيران كتهديد وجودي، وتعهدت بمنعها من صنع قنبلة نووية.

في العام الماضي، تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الجوية، حيث انفجرت حربهما السرية إلى العلن.

وفيما يلي تاريخ حديث للصراع:

2019

- ضربات ضد حلفاء إيران: شنّت إسرائيل سلسلة هجمات في سوريا ولبنان والعراق لمنع إيران من تسليح حلفائها بأسلحة متطورة. واتهمت إسرائيل إيران بمحاولة إنشاء خط إمداد بالأسلحة عبر العراق وشمال سوريا إلى لبنان، حيث لطالما دعمت إيران حزب الله.

كما هاجمت إسرائيل سفنًا تحمل النفط والأسلحة الإيرانية عبر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

2020

- في نوفمبر، قتلت إسرائيل كبير العلماء النوويين في إيران، محسن فخري زاده، باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد.

2021

- مناوشات في البحر: بدأت إيران وإسرائيل بمهاجمة بعضهما البعض في البحر بشكل متزايد. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء انفجار وقع في فبراير على متن سفينة إسرائيلية تنقل مركبات قبالة سواحل عُمان. وفي مارس، اتهمت إيران إسرائيل باستهداف سفينة شحن إيرانية على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من سواحل إسرائيل. وفي أبريل، تضررت سفينة عسكرية إيرانية متمركزة في البحر الأحمر جراء هجوم إسرائيلي مزعوم بالألغام. واستمرت هذه العمليات طوال العام.

2022

- اغتيال ضابط إيراني: في مايو، أطلق مسلحان على متن دراجتين ناريتين النار على العقيد سيد خدايي، الضابط في الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتله. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأنه ساعد في قيادة وحدة عمليات سرية نفذت عمليات اغتيال واختطاف. وأكدت إسرائيل للولايات المتحدة دورها في عملية الاغتيال.

- وفاة عالمين: توفي أيوب انتظاري، مهندس طيران في منشأة أبحاث عسكرية، وكامران أغامولاي، الجيولوجي، في مايو بعد ظهور أعراض تسمم غذائي عليهما. وزعمت إيران أن إسرائيل هي من سممتهما ، لكن إسرائيل رفضت التعليق.

2023

- هجمات 7 أكتوبر: هاجم مسلحون فلسطينيون بقيادة حماس، المدعومة من إيران، إسرائيل، ما أشعل حربًا دامية في غزة. وتضامنًا مع حماس، هاجمت ميليشيات أخرى مدعومة من إيران في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، إسرائيل أيضًا.

نفى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أي دور لإيران في هجمات 7 أكتوبر. إلا أن قادة حماس تحدثوا بشكل عام عن تلقي دعم من حلفائهم الإقليميين، وتُظهر وثائق أن الحركة ناقشت خططها مع إيران.

- غارة جوية في سوريا: وفي ديسمبر، اتهمت إيران إسرائيل بقتل ضابط إيراني رفيع المستوى في ضربة صاروخية في سوريا.

2024

- ضربة على دمشق وجولات انتقامية عدة: في أبريل، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق عن مقتل ثلاثة من كبار القادة الإيرانيين وأربعة ضباط. وبعد أسابيع، أطلقت طهران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، أُسقطت جميعها تقريبًا. وبعد ذلك بوقت قصير، هاجمت إسرائيل نظامًا مضادًا للطائرات في إيران يحمي منشأة نووية.

اغتيال في طهران: في يوليو، اغتيل إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في انفجار بدار ضيافة في طهران يديرها الحرس الثوري. وأكدت إسرائيل لاحقًا وقوفها وراء عملية الاغتيال.

- هجوم جهاز النداء:

في سبتمبر، فقد سفير إيران في لبنان، مجتبى أميني، إحدى عينيه في هجومٍ متزامنٍ ضخم على أجهزة النداء استهدف أعضاءً من حزب الله. وتلتها هجماتٌ مماثلة على الأجهزة الإلكترونية في الأيام التالية، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وأكدت إسرائيل لاحقًا مسؤوليتها عن الهجمات .

- مقتل زعيم حزب الله: وفي سبتمبر، قتلت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في غارات جوية بالقرب من بيروت، عاصمة لبنان.

- إيران تطلق النار على إسرائيل: في أكتوبر، أطلقت إيران نحو 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل لنصر الله والسيد هنية وقائد عسكري إيراني. وقد تم اعتراض معظم هذه الصواريخ.

- إسرائيل تستهدف الدفاعات الجوية الإيرانية: وفي أواخر أكتوبر، شنت إسرائيل غارات جوية على إيران أدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي التي تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية.

وقال مسؤولون إيرانيون وإسرائيليون إن الغارات الجوية التي شنت في شهري أبريل وأكتوبر دمرت أنظمة دفاع جوي اشترتها إيران من روسيا، بما في ذلك نظام في وسط إيران يعد بالغ الأهمية للبرنامج النووي للبلاد.

2025

اقترح نتنياهو على الرئيس ترمب خطةً لضرب المواقع النووية الإيرانية، والتي ناقشها أعضاء إدارة ترامب لأشهر . في أبريل، قرر ترمب اللجوء إلى الدبلوماسية.

وفي الآونة الأخيرة، رفضت إيران طلب الإدارة بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، لكن المحادثات بشأن برنامجها النووي من المقرر أن تستمر.

في ١٢ يونيو، صرّح ترمب بوجود خطر من أن تهاجم إسرائيل إيران، مما يُنسف المحادثات. وقال: "أعتقد أن ذلك سيُفسدها"، مُضيفًا: "قد يُساعدها في الواقع، ولكنه قد يُفسدها أيضًا".

- استهداف البرنامج النووي الإيراني: في فجر 13 يونيو وجهت إسرائيل إلى إيران ضربة جوية استهدفت فيها المنشآت النووية ونتج عنها مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وعالمين نوويين هما محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.