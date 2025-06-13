البيت الأبيض: ترمب يحضر اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد هجوم إسرائيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماعاً لمجلس الأمن القومي صباح الجمعة.

وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أنها قصفت أهدافاً نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

وأطلقت إسرائيل على الهجوم اسم "الأسد الصاعد"، وقالت إنها استهدفت أيضاً قادة إيرانيين ومصانع صواريخ، وأعلنت حالة الطوارئ تحسباً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتقامية من طهران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة: "نمر بلحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل استهدفت علماء إيرانيين يعملون على إنتاج قنبلة نووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، في عملية ستستمر لأيام.

وأفاد شاهد في نطنز بأنه سمع دوي انفجارات متعددة بالقرب من المنشأة، وصرح مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" بأن قيادة البلاد تعقد اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى.