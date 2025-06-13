تسنيم: اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني وعالمين نووين في هجوم إسرائيل

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران أسفرت عن اغتيال العالِمَين النوويَّين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي. وكانت الوكالة قد أكدت في وقت سابق اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في غارة إسرائيلية.



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