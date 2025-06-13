فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الجمعة، إن رئيس الأركان محمد حسين باقري، على قيد الحياة ومتواجد في غرفة قيادة الحرب.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مواقع إيرانية، أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في إيران استهدفت شخصيات قيادية بارزة، بينهم رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تؤكد تصفية رئيس الأركان الإيراني وطهران تُكذب وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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