إسرائيل تؤكد تصفية رئيس الأركان الإيراني وطهران تُكذب وفاته

رجح مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على إيران قد أدى إلى تصفية هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني بما في ذلك رئيس الأركان محمد باقري، وعدد من كبار علماء البرنامج النووي.

فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الجمعة، إن رئيس الأركان محمد حسين باقري، على قيد الحياة ومتواجد في غرفة قيادة الحرب.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مواقع إيرانية، أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في إيران استهدفت شخصيات قيادية بارزة، بينهم رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.