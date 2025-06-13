إسرائيل تحذر سكانها: ابقوا بالقرب من الملاجئ

أفادت وكالة "رويترز" بأنها رصدت، الجمعة، إرسال تحذيرات إلى الإسرائيليين عبر الهواتف المحمولة تقول "ابقوا بالقرب من الملاجئ". وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق هجوم استباقي لضرب المشروع النووي الإيراني. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشآت نووية إيرانية ومسؤولين وعلماء في طهران. من جانبها، أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران، الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل. وجاءت الخطوة عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل شنت هجوماً على منشآت نووية إيرانية واستهدفت مسؤولين وعلماء في طهران. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في جميع أنحاء إسرائيل.



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