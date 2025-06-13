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أمريكا: إسرائيل اتخذت قرارا أحادي الجانب بالهجوم على إيران

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أمريكا: إسرائيل اتخذت قرارا أحادي الجانب بالهجوم على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، وطالب طهران بعدم استهداف المصالح أو الأفراد الأميركيين في المنطقة.

وأضاف روبيو في بيان: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً أحادي الجانب ضد إيران.. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة".

وتابع: "دعوني أكون واضحاً: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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