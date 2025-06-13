أمريكا: إسرائيل اتخذت قرارا أحادي الجانب بالهجوم على إيران

وأضاف روبيو في بيان: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً أحادي الجانب ضد إيران.. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة".
وتابع: "دعوني أكون واضحاً: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين".
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