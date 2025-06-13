نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني

وأعلن نتنياهو، أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي يضربون أهدافاً عديدة في إيران، مشيراً إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.
وأضاف نتنياهو: "قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".
وتابع: "نمر بمرحلة حساسة في تاريخ إسرائيل".
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