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نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني

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نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل ضربت قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي. وزعم أن إسرائيل استهدفت خلال الهجوم "علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية". وزاد: "كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأعلن نتنياهو، أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي يضربون أهدافاً عديدة في إيران، مشيراً إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.

وأضاف نتنياهو: "قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وتابع: "نمر بمرحلة حساسة في تاريخ إسرائيل".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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