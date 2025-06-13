إسرائيل استهدفت منازل كبار المسؤولين الإيرانيين في الهجوم

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، بتعليق جميع الرحلات الجوية في مطار الخميني بالعاصمة طهران.
وشنت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران، وقال مسؤول إسرائيل انه استهدف عدداً من المسؤولين.
فيما أكد التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة إن أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.
وكان التلفزيون قد أفاد في وقت سابق الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في طهران.
وكان مسؤولان أميركيان قد أكدا لوكالة "رويترز"، الخميس، إن إسرائيل بدأت تنفيذ ضربات على إيران، وأكدا أن الولايات المتحدة لم تقدم المساعدة أو تشارك في العملية.
وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.
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