لماذا لا يريد ترمب أن تهاجم إسرائيل إيران؟

على وقع الضربة العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد إيران قبل قليل، أكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تشارك بشكل مباشر في هذه الضربة.

ورغم أن الأمر لا يبدو مُقلقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتوق لضرب المنشآت النووية الإيرانية عسكريًا، إلا أن المنطقة تبدو على شفا مواجهة جديدة. فما الذي يُمكن للرئيس دونالد ترمب، الذي يُوصف بأنه صانع الصفقات الرئيسي، والذي يسعى لتجنيب الشرق الأوسط المزيد من إراقة الدماء، أن يفعله لمنع حرب أخرى في المنطقة؟

وقدم الإسرائيليون للبيت الأبيض خطة عسكرية في أبريل الماضي كانت ستتطلب دعمًا عسكريًا أمريكيًا لتنفيذها، لكن ترمب رفضها لصالح مواصلة المحادثات .

ترمب يفضل الحل الدبلوماسي

في نهاية المطاف، ترامب مُحقٌّ في تفضيله الدبلوماسية. فرغم أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين قد طالت لما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترامب في البداية بشهرين، إلا أن احتمال إبرام اتفاق نووي شامل جديد تمامًا - يتضمن مناقشات معقدة للغاية حول الفيزياء النووية ورفع العقوبات - خلال فترة زمنية قصيرة كان دائمًا منخفضًا. في بعض الأحيان، أبدى ترمب إحباطه من وتيرة المفاوضات، متهمًا الإيرانيين بإبطاء الأمور، وصرح لصحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع بأنه "يفقد ثقته" في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، في اليوم التالي، كان ترمب أكثر تفاؤلًا، حيث أخبر الصحفيين أن فريقه "أجرى مناقشات جيدة للغاية مع إيران" وأنه سيعارض انخراط إسرائيل في أي عمل عسكري طالما كان هناك احتمال معقول للنجاح.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإنه يُحسب لترمب: في الوقت الحالي، يبدو أنه يُدرك أن القوة العسكرية ليست حلاً سحريًا، وهو لا يزال أكثر حذرًا من الإسرائيليين في استخدام القوة. ويعكس تحذير ترمب لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع من القيام بأي شيء قد يُعرّض المفاوضات للخطر هذه الديناميكية. كما أنه صحيح؛ فأي ضربة عسكرية على البرنامج النووي الإيراني لن تُؤتي ثمارها إلا بعد عام واحد، وذلك بافتراض أن الولايات المتحدة وإسرائيل قادرتان على تدمير بعض منشآت التخصيب وأجهزة الطرد المركزي التي دفنها الإيرانيون في أعماق الأرض.

مع ذلك، قد يُكفّل اتفاق جيد الدول بعقود من القيود الصارمة على أنشطة طهران النووية، بالإضافة إلى زيادة عدد المراقبين الميدانيين لما يفعله الإيرانيون يوميًا. (خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي الذي رمى به ترمب في سلة المهملات، تضمنت قيودًا لمدة 10 و15 و20 عامًا على مختلف الأنشطة النووية).

سيناريوهات الرد الإيراني

وبنفس القدر من الأهمية، مع التوصل إلى اتفاق، ستحقق الولايات المتحدة هدفها المتمثل في تقييد النشاط النووي لطهران دون إطلاق رصاصة واحدة ودون الحاجة إلى إدارة رد فعل عسكري من إيران. ولا شك أن أي عملية عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد إيران ستؤدي إلى رد فعل عنيف.

قد لا تكون إيران قوية مقارنةً بالولايات المتحدة، لكنها ليست عاجزة أيضًا. فقد أمضت طهران أشهرًا في إعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وتحافظ على علاقات استراتيجية مع الميليشيات في العراق، حيث لا يزال 2500 جندي أمريكي منتشرين، وتمتلك القدرة على ضرب منشآت النفط والقواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج العربية.

قد يشمل الرد العسكري الإيراني أي شيء، بدءًا من الهجمات ضد أهداف أمريكية وغربية وإسرائيلية، وتخريب السفن المدنية في الخليج العربي، وصولًا إلى شن هجمات صاروخية واسعة النطاق على إسرائيل. وحسب عدد الصواريخ التي يختار الإيرانيون استخدامها، قد تواجه أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية صعوبة في التصدي لمثل هذه الهجمات