إسرائيل تشن ضربة ضد إيران

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على إيران يوم الخميس، وفقًا لمصدرين مطلعين على العملية. ولم يتضح بعد ما الذي تستهدفه إسرائيل، ولكن أُبلغ عن انفجارات في طهران، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتكمن أهمية الأمر في أن إسرائيل تهاجم مباشرةً أكبر خصومها وأكثرهم تسليحًا، دون دعم واضح من الولايات المتحدة.

عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنًا هجومًا إسرائيليًا على المواقع النووية الإيرانية يوم الخميس، قائلاً إنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد أمرت بشن ضربات على البرنامج النووي الإيراني، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة قد عارضت هذه العملية تحديدًا.

ودوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل مساء الخميس. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة في جميع أنحاء البلاد.

وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

صرح متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه سيتم السماح فقط بالأنشطة "الضرورية" في إسرائيل ابتداءً من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي. ويشمل ذلك حظر "الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، باستثناء الأعمال التجارية الضرورية".

خلف الكواليس

أبلغت الولايات المتحدة العديد من حلفائها سرًا يوم الخميس بأن الضربات الإسرائيلية وشيكة، وأوضحت أنها غير متورطة فيها، وفقًا لأحد المصادر.

وأفاد موقع أكسيوس أن إدارة ترمب أبلغت إسرائيل بالفعل بأنها لن تشارك في أي ضربات على البرنامج النووي.

مع ذلك، فقد ساعدت الولايات المتحدة سابقًا في الدفاع عن إسرائيل من الهجمات الإيرانية، ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى إذا أطلقت هذه الضربة دورة انتقامية.

وقبل الإعلان عن العملية، غرّد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأنه موجود في السفارة في القدس و"سيبقى هنا طوال الليل"، مضيفًا: "صلوا من أجل سلام القدس".

الوضع الراهن

لم يتضح بعد مدى وأهداف الضربة الإسرائيلية. وتستعد إسرائيل منذ أسابيع لعملية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، لكنها أبلغت الولايات المتحدة سابقًا أنها ستنتظر لترى ما ستؤول إليه محادثات ترامب النووية.

كان من المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم الأحد. ومن غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستستمر في ظل الظروف الحالية.

من جانبها، تعهدت إيران بضرب أهداف أمريكية في المنطقة في حال تعرض برنامجها النووي لأي هجوم.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بسحب دبلوماسييها وعائلات العسكريين من العراق والبحرين والكويت، والذين قد يكونون في خطر. كما عززت الولايات المتحدة دفاعاتها الجوية حول العديد من مصادرها في الخليج.

حتى لو لم تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية مباشرةً، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في رد إيراني.