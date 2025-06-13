طرد سيناتور ديمقراطي من مؤتمر صحافي لوزيرة الأمن الداخلي في لوس أنجلوس

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، والذي يُعرف بانتقاده الصريح لسياسات ​الهجرة​ التي تنتهجها إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، من مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في مدينة ​لوس أنجلوس​، اليوم الخميس.

ويأتي الحادث في سياق التوتر المتصاعد على خلفية الاحتجاجات المستمرة في كاليفورنيا، والتي كانت محور المؤتمر الصحافي الذي شاركت فيه الوزيرة.