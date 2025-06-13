طرد سيناتور ديمقراطي من مؤتمر صحافي لوزيرة الأمن الداخلي في لوس أنجلوس

أظهر مقطع فيديو لحظة طرد السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، والذي يُعرف بانتقاده الصريح لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، من مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في مدينة لوس أنجلوس، اليوم الخميس.
ويأتي الحادث في سياق التوتر المتصاعد على خلفية الاحتجاجات المستمرة في كاليفورنيا، والتي كانت محور المؤتمر الصحافي الذي شاركت فيه الوزيرة.
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