وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: قد نهاجم الأحد إن لم توافق طهران على وقف إنتاج مواد تستخدم لصنع قنبلة ذرية

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بانه قد نهاجم الأحد إن لم توافق طهران على وقف إنتاج مواد تستخدم لصنع قنبلة ذرية. ولفتت الى ان المقامرة الإسرائيلية تهدف للضغط على إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم.

ولفتت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، الى ان إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا رفضت المقترح الأميركي.

وتحدثت مسؤولون أميركيون عن معلومات استخبارية وردت مؤخرا تشير إلى أن إسرائيل تعد لشن ضربة على ايران، ولفتوا الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أثار مسألة هجمة محتملة على ايران في حديثه مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين، وذكرت بان ترامب أوضح لنتانياهو رغبته بأن تأخذ الدبلوماسية مجراها قبل الخيار العسكري.

واشارت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر، الى ان واشنطن لن تقدم لإسرائيل أي مساعدة هجومية إذا قررت توجيه ضربة لإيران.

وفي السياق، اوضح مسؤولون بالبيت الأبيض باننا حاولنا لعدة أسابيع كبح جماح إسرائيل من أي ضربة محتملة لإيران.

بالمقابل، ذكر مسؤولين إيرانيين باننا مستعدين للهجوم وطورنا خيارات عسكرية للرد.