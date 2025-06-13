نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أميركيين ومصدر إسرائيلي مطلعين أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في أي ضربة عسكرية إسرائيلية على منشآت ​إيران النووية​".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: أميركا أبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في أي ضربة إسرائيلية على منشآت إيران النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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