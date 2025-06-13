شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المعهد القومى للتأمين الاجتماعى وفقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مادته "152" على إنشاء معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.



ويصدر بالنظام الاساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى :



1- مهام واختصاصات المعهد.

2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته واجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

4- اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.

ونصت المادة "153" على أن تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى.

و تتكون موارد المعهد مما يلى :

1- الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.

2- المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها

3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد

4- العائد على استثمار أموال المعهد.

5- التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين ( 3، 4 ) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.