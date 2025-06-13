شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يعتبر العبوات المعبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة فى هذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الحالات التي تعتبر فيها العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة.

حيث نص على أنه تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:



1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.



2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .



3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .



وقد أوضح القانون أنه يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.