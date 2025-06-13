شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شئون المصريين بالخارج بالجبهة: المصريون بالخارج شريك فى رسم المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الاستراتيجية الخارجية وتمهيدًا لانطلاق جولة كبرى لحزب الجبهة الوطنية تهدف إلى تأسيس قواعد حزبية فاعلة للمصريين بالخارج فى مختلف دول العالم، وتنفيذ البرامج الميدانية، التقت الدكتورة دينا عبد الكريم أمين شئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج.

جاء اللقاء فى أجواء حوارية عميقة تناولت رؤية الأمانة العامة وخطتها الطموحة لدعم جهود الدولة فى مجالات الدبلوماسية الثقافية، وتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية.

وعبّر السفير عن تقديره الكبير لما تطرحه الأمانة من أفكار بناءة ومبادرات نوعية، خصوصًا فى مجالات حيوية مثل السياحة العلاجية وإنشاء منظومة مزايا متكاملة لخدمة المصريين بالخارج بما يسهم فى تعزيز الصورة الذهنية لمصر على المستوى الدولى، ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال شراكات فعالة واستثمارات مباشرة وتفعيل المشاركة السياسية للمصريين بالخارج وتقوية أدوات القوة الناعمة عبر الدبلوماسية الثقافية.

ويعد هذا اللقاء المثمر انطلاقة حقيقية لتعاون فعال ومتكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات الوطنية، التى تؤمن بدور المصريين بالخارج فى بناء مستقبل الوطن.