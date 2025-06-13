شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: جماعة الإخوان لم ولن تكون جزءاً من حاضر أو مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى من استمرار جماعة الإخوان في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن أساليب الجماعة القائمة على نشر الشائعات والتضليل الإعلامي لن تنطلي على الشعب المصري الواعي.

وأكد السادات، أن مصر أصبحت أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة والوحدة الوطنية التي تجسدت في دعم الشعب لقيادته السياسية.

وقال السادات: "جماعة الإخوان لم ولن تكون جزءاً من حاضر أو مستقبل مصر، فهي جماعة أدرجتها الدولة على قوائم الإرهاب، واستناداً إلى ذلك فإن أي محاولات منها لبث الفوضى أو التشكيك في مؤسسات الدولة سيواجهها الشعب والقيادة السياسية بكل حسم".

وأضاف عضو مجلس النواب: "نحن ندرك جيداً أن الحرب ضد الإرهاب ليست فقط بالسلاح، ولكن أيضاً بمواجهة الحرب النفسية التي تشنها هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة".

وشدد السادات على أن "مصر اليوم تختلف تماماً عن مصر ما قبل 30 يونيو، فالشعب أصبح أكثر وعياً، ومؤسسات الدولة أكثر قوة وصلابة في مواجهة أي تهديدات"، مشيراً إلى أن "أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتعزيز الأمن الوطني وحماية مكتسبات التنمية".