قرار بحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أصدر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قراراً يحظر كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ويمنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.

وحسب القرار الذي نشره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، يناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.

وكان المنفي قد عقد أمس الأول، الاجتماع الأول مع اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد المنفي على أهمية وضع خطة شاملة لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية داخل طرابلس، مشددًا على ضرورة إخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.