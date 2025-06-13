ذكرت قناة 13 العبرية الخاصة، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن تل أبيب وحدها لن تستطيع مواجهة إيران حال نشوب حرب مباشرة بين الطرفين.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها، إن زامير، “قدم خلال المناقشات التي أجراها مع رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، موقفًا حاسمًا مفاده أن إسرائيل لا يمكنها أن تتحرك بمفردها عسكريا، وأن هناك حاجة إلى تنسيق كامل مع واشنطن”.
وأضافت المصادر أن “أي خطوة ضد إيران يجب أن تكون منسقة بالكامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، وفق القناة.
وذكر مصدر مطّلع شارك في هذه الجلسات للقناة العبرية أن “قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، يشارك رئيس الأركان هذا الرأي”.
وأكدت المصادر لقناة “13” أن “خلافا دراماتيكيا داخل القيادة الإسرائيلية العليا حول قدرة إسرائيل على التحرك عسكريا لوحدها، وإلى أي مدى يجب أن تكون المشاركة الأميركية عميقة في أي عملية إسرائيلية محتملة، وما هو حجم التنسيق المطلوب مع الولايات المتحدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 العبرية: الجيش الاسرائيلي أبلغ نتانياهو عدم قدرة إسرائيل وحدها على مواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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