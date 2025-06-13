"سي بي إس" عن مصادر: تم إبلاغ مسؤولين أميركيين بأن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية ضد إيران

نقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر، أنه "تم إبلاغ مسؤولين أميركيين بأن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية ضد ​إيران​، والولايات المتحدة تتوقع أن ترد إيران على بعض المواقع الأمريكية في العراق".

وذكر مسؤولون أميركيون، أن "ويتكوف لا يزال يخطط للقاء مسؤولين إيرانيين في جولة محادثات جديدة خلال أيام، وإدارة ترمب تدرس خيارات لدعم عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران دون قيادة أي منها".

وذكروا أن "الخيارات تشمل التزود بالوقود جوا أو تبادل معلومات استخبارية، ومن غير المرجح أن تشمل الخيارات مشاركة قاذفات بي-2 الأميركية".

وكشفت المصادر "تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض أمر غير مرجح دون مشاركة قاذفات بي-2، وعمل عسكري إسرائيلي منفرد سيكون محدودا في قدرته على القضاء على كامل برنامج إيران النووي".