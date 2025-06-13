اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة مستعدة لأي سيناريو محتمل بشأن إيران، وملتزمة بالعمل على ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، مشيراً إلى أنه "لن يكون من الحكمة أن أتعهد بضرب أو عدم ضرب إيران".
وأوضح هيجسيث في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، "وظيفتي هي أن أكون على استعداد وجاهزية في المنطقة، تماماً كما هي حال الرئيس، ما أعلمه هو أن بيبي (بنيامين نتنياهو) سيضع مصلحة بلاده أولاً، ونحن سنضع مصلحة بلدنا أولاً، ونحن مستعدون في المنطقة لأي سيناريو محتمل، وملتزمون بتهيئة الظروف للسلام، وتهيئة الظروف لمحادثات تضمن أن إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاميركي: مستعدون لأي سيناريو محتمل بشأن إيران وملتزمون بتهيئة الظروف لمحادثات تضمن أن إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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