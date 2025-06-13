ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات بجنوب أفريقيا إلى 78

أعلن وزير الحكم التعاوني والشؤون المحلية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا فيلينكوسيني هلابيسا، أن "وفيات الفيضانات التي اجتاحت إقليم كيب الشرقي في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع ارتفعت إلى 78 قتيلا ويمكن أن ترتفع أكثر مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ".
وبلغ عدد القتلى 49 شخصا أمس الأربعاء.
وقال فيلينكوسيني "غدا، كلما انحسرت المياه، كلما زاد عدد الأشخاص الذين سيتم العثور عليهم".
وشهدت أجزاء من جنوب أفريقيا هطول أمطار غزيرة وثلوج منذ مطلع الأسبوع، في موجة برد شتوية شديدة عطلت شبكات النقل والكهرباء.
وأصبحت الفيضانات أكثر شيوعا وشدة في جنوب أفريقيا مع تزايد الشعور بآثار تغير المناخ.
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