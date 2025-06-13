مسؤول أميركي كبير: زيارة قائد القيادة المركزية الجنرال كوريلا إلى إسرائيل المقررة في نهاية الأسبوع لن تتم

اعلن مسؤول أميركي كبير بان زيارة قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل إيريك كوريلا إلى إسرائيل المقررة في نهاية الأسبوع لن تتم، بحسب موقع "إكسيوس" الاميركي. وفي وقت سابق، تحدثت معلومات بانه من المتوقع أن يصل قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل يوم السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بشأن إيران، بحسب مسؤولين إسرائيليين. ومن المتوقع أيضًا أن يزور دولًا أخرى في المنطقة.

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