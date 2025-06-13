وزير الخارجية الألماني: لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تسعى إيران الى حيازة السلاح النووي

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إيران الى التخلي بطريقة موثوقة عن أي مشروع لتطوير سلاح ذري، عقب إعلان طهران عزمها على بناء منشأة جديدة وزيادة وتيرة انتاجها من اليورانيوم المخصب، ردا على قرار بإدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واوضح الوزير الالماني في تصريح له من روما، باننا "نتوقع أن تبتعد إيران بطريقة موثوقة عن أي خطة تهدف الى حيازة الأسلحة النووية"، مضيفا "لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تسعى إيران الى حيازة السلاح النووي".
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