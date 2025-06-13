الشرطة الهندية: حصيلة تحطم الطائرة في الهند ترتفع الى 260 قتيلا

أعلنت الشرطة الهندية أن "260 قتيلا على الأقل سقطوا في تحطم الطائرة التي كانت متجهة الى لندن وعلى متنها 242 شخصا، قرب مطار مدينة أحمد أباد بغرب البلاد".
وكشف مفوض الشرطة فيدي تشوداري، أن "حصيلة تحطم الطائرة حتى الآن هي 260 قتيلا"، ما يرجح أن يكون 19 بينهم من المقيمين في مكان الكارثة قرب مطار أحمد أباد، بعدما كان مسؤول صحي أكد في وقت سابق نجاة راكب واحد.
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