افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي واصل عدوانه الواسع على الجنوب هذه الليلة حيث شن عشرات الغارات، وقد جدد الاغارة مجددا مستهدفا على دفعتين منطقة الريحان الزغرين ومحيط بلدة سجد.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي يواصل عدوانه الواسع على الجنوب الليلة ويستهدف منطقة الريحان الزغرين ومحيط بلدة سجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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