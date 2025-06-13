الجيش: توقيف أشخاص على أثر إشكال في طرابلس وضبط أسلحة وذخائر حربية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه على أثر إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 11 / 6 / 2025 في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في الإشكال في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت 5 أشخاص، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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