افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانه ادى ​احتكاك كهربائي​ الى اشتعال سيارة في بلدة كفررمان، عمل فريق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز كفررمان التطوعي بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني على إخمادها، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: احتكاك كهربائي ادى الى اشتعال سيارة في بلدة كفررمان والاضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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