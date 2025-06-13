النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات مستهدفا منطقة الريحان الزغرين ومنطقة تبنا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا على دفعتين منطقة الريحان الزغرين، كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا على دفعتين منطقة تبنا بين بلدتي البيسارية وتفاحتا.

وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الطيران الحربي الاسرائلي جدد تحليقه فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على الاراضي السورية المحتلة في االمشرفة على منطقة راشيا الوادي، وتحديدا تلة الرادار المواجه ليلة الرادار في أعلى قمم جبل الشيخ.