شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط".. إذا خاطبهم الجاهلون والمغرضون والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى كتابه "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط" إنه في كل مرة يتابع المرء، صدفة أو تعمداً، بعضاً مما يقدمه إعلام جماعة الإخوان التقليدي وعلى شبكات التواصل تجاه مصر والموجه من خارجها، والقائم عليه أعضاء منتمون للجماعة أو ملتحقة بهم من تيارات أخرى، تتأكد لديه كل الملاحظات المتعلقة بأدائه والسابق عرض وتحليل بعضها تفصيلاً في هذه المساحة عبر شهور.

وهذه المرة يتعلق الموضوع بواحد من أبرز مقدمي برامج إعلام الإخوان وربما هو الأكبر سناً والأقدم خبرة بينهم في هذا المجال ومجالات أخرى فنية وثقافية؛ ومن ثم، فمن المفترض أن يكون المضمون الذي يبثه من لديه هذه الصفات، متمتعاً بالدقة الممكنة والموضوعية الضرورية، ولا نقول الحياد، فهو بالقطع أمر غير متوافر لديه إلا أن "ديدن" إعلام الإخوان كله يظل هو المسيطر على كل القائمين عليه، بغض النظر عن اختلاف الأسماء والخبرات والخلفيات والمنصات وأماكن الإقامة والبث، فتلتصق بهم جميعاً كل الملامح والخصائص السابق عرض البعض منها وتحليلها فى هذه المقام.

ولما كان الهدف الأسمى" والدائم لإعلام الإخوان هو السعي بكل السبل المتاحة من أجل التخلص من نظام الحكم في مصر وعودة الجماعة للاستيلاء عليه، بعد أن أسقطها المصريون بثورتهم العظيمة في 30 يونيو 2013، فإن السبيل المفضل لديهم للوصول لهذا هو السعي لتحريض الشعب المصري على هذا النظام واستخدام كل الأدوات، وخصوصاً غير المشروعة ولا المهنية ولا الأخلاقية، للوصول إليه. في هذا السياق، أتي تعليق أكبرهم وأقدمهم هذا على بدء دورة الألعاب الأوليمبية رقم 33 في باريس، ليقحم اسم مصر فيها بالطريقة المعتادة من إعلام الإخوان، والتي تتسم بكل شيء عدا الصدق والمهنية.

من دون معلومات تقريباً، أو بمعرفة بها مع حرص على تجاهلها، كان التعليق بسيطاً ومباشراً وملحاً: لماذا ترسل مصر بعثة أوليمبية إلى باريس من نحو 135 رياضياً، وتنفق عليهم ملايين الجنيهات والدولارات، بينما مصر تفشل دوماً في كل الألعاب الأوليمبية، وآخرها في طوكيو عام 2021، ولم تحصل فيها سوى على 6 ميداليات فقط. ولكي يكتمل المشهد التحريضي تمت الإشارة إلى عدد الميداليات التي حصلت عليها الولايات المتحدة في نفس الدورة وهو 113 ميدالية، وعقدت مقارنة غير مفهومة بين الدولتين. وبدا واضحاً، بل فاضحاً، الهدف من هذه الصياغة، فهو دائماً تحريض المصريين على نظام حكمهم، واستغلال أوضاعهم الاقتصادية - الاجتماعية للوصول لهذا.

بهذا الجهل أو هذا الغرض تمت صياغة العبارات التي تلخص منهج الإعلام كله منذ انطلاقه. وأما الحقائق التي أخفاها الجهل أو الغرض، فإن أولها هي أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي تشارك في الألعاب الأولمبية في ستوكهولم عام 1912.

وأما الحقيقة الثانية، فهى أن إجمالي الميداليات التى حصلت عليها كل الدول العربية التى شاركت فى الألعاب الأوليمبية منذ هذا التاريخ، قد بلغ 129 ميدالية، وكانت مصر هي الأولى بعدد 38 ميدالية، تتلوها المغرب بعدد ،24، وبعدها الجزائر بعدد 17، ثم تونس بعدد 15 أى أن مصر قد حصلت على نحو 30% من إجمالي الميداليات العربية الأوليمبية. وتتبين الحقيقة الثالث من دورة طوكيو نفسها والتي ساقها مقدم البرنامج كدليل على الفشل المصري، حيث حصلت مصر بالفعل على 6 ميداليات، ولكن من إجمالي عدد 18 ميدالية حصلت عليها 9 دول عربية، أي بنسبة تزيد عن 33% منها، وهذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأوليمبية وكذلك لكل المشاركات العربية في كل دورات الأوليمبياد.

ويكتمل الجهل أو الغرض بحقيقة رابعة، وهي أنه لا مجال للمقارنة بين مصر والولايات المتحدة في عدد الميداليات الأوليمبية، بل وبين الأخيرة وأي دولة في العالم وعلى مدار التاريخ الأوليمبي. فقد بلغ إجمالي الميداليات الأوليمبية التي حصلت عليها الولايات المتحدة عدد 2629، تتلوها روسيا بعدد 1624، ثم ألمانيا بعدد 1386، وأخيراً بريطانيا بعدد 916 ميدالية. أي أن عدد الميداليات الأمريكية يزيد عما لدى روسيا بأكثر من 1000 ميدالية ويبلغ ضعف ما حصلت عليه ألمانيا وثلاثة أضعاف ما لدى بريطانيا.

وتأتي الحقيقة الخامسة المؤكدة للجهل أو الغرض من دورة طوكيو نفسها. فقد تنافس فيها رياضيون منتمون إلى 205 دولة ولجنة أوليمبية تنافسوا على 1080 ميدالية، وكان من بين الدول المتقدمة والكبيرة التي حصلت مثل مصر على 6 ميداليات فقط كل من بلغاريا وهونج كونج، بينما لم يصل لعدد 7 ميداليات سوى عدد قليل من الدول مثل الهند، والنمسا، وبلجيكا، وبيلاروسيا، وإيران، ومن بين نفس نوعية تلك الدول، حصل عدد منها على 5 ميداليات فقط ومن بينها، إندونيسيا، وسلوفينيا، وكولومبيا، بينما حصل على 4 ميداليات فقط دول مثل اليونان وأيرلندا، والبرتغال، وإسرائيل وأوغندا، على 3 ميداليات فقط، وهما جنوب إفريقيا والأرجنتين. واليونان، والمكسيك، والفلبين، وغيرها. وحصلت دولتان كبيرتان بكل المعاني أما التفسير لكل هذا فليس فقط هو الحقائق الثابتة، بل هو الجهل أو الغرض، أو اجتماع الاثنين معاً فيما يطلق عليه تجاوزاً "إعلام الإخوان".



