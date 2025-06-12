تيسير مطر: الإخوان وعاء للفكر المتطرف وخطر يهدد أمن مصر واستقرارها

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القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر – رئيس حزب إرادة جيل – جماعة الإخوان الإرهابية، بـ"خطر يهدد أمن مصر واستقرارها"، مؤكدًا أن الجماعة تعتمد على نشر الشائعات والتضليل الإعلامي لزعزعة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.



وأكد مطر أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن محاولات الجماعة اليائسة لن تُثني الدولة عن مسيرتها التنموية.



قال مطر: "جماعة الإخوان لم تكن إلا وعاءً للفكر المتطرف، واستخدمت الدين غطاءً لأجنداتها السياسية اليوم، يحاولون تصدير الأكاذيب عبر منصاتهم الإلكترونية ووسائل إعلامهم المدفوعة، لكنهم فشلوا في الماضي وسيفشلون مرة أخرى."



أضاف: "نحن نؤيد كل جهود الدولة المصرية في حماية أمنها القومي، ونقف خلف قيادتنا السياسية في مواجهة كل محاولات التخريب."



حذر مطر من خطورة الانسياق وراء الشائعات، قائلًا: "ندعو الشعب المصري إلى التحلي بالوعي، وعدم الانجراف وراء حملات التشكيك التي تستهدف زعزعة الاستقرار، مصر تتقدم بثبات، ولن نسمح لأحد أن يعيدنا إلى زمن الإرهاب والفوضى."

اختتم تصريحه بالقول: "مصر اليوم دولة قوية بجيشها وشعبها، ولن نسمح لأعدائها بالنيل من وحدتها. المستقبل هو مستقبل التنمية والأمان، وليس مستقبل الجماعات الإرهابية."