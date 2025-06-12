"أكسيوس": ويتكوف أعرب عن قلق أميركا من عجز دفاعات إسرائيل الجوية عن مواجهة رد إيراني بمئات الصواريخ

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، بأن "المبعوث الأميركي إلى المنطقة ستيف ​ويتكوف​ أعرب عن قلق ​أميركا​ من عجز دفاعات إسرائيل الجوية عن مواجهة رد إيراني بمئات الصواريخ".

وكان قد قال ويتكوف إن "إيران النووية ستكون تهديدا وجوديا على إسرائيل، وإنه يجب عدم السماح لها أبدا بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف أنه "بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيا حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "طهران تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأميركا والعالم والخليج".

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "ويتكوف سيلتقي وزير خارجية إيران عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد لمناقشة الرد الإيراني بشأن المحادثات النووية".

وتسارعت التطورات منذ أمس الأربعاء بعد أن تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران التي هددت بضرب قواعد أميركية في المنطقة في حال تعرضها لعمل عسكري أميركي أو إسرائيلي.