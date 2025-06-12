قام وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى بزيارته مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى القائد العام لليونيفيل أرولدو لازارو بحضور عدد من ضبّاط "اليونيفيل" والجيش اللّبناني، وعٌقد اجتماع تمّ خلاله البحث في الإشكالات بين "اليونيفيل" والأهالي الّتي تكرّرت في بعض البلدات.
وأعرب منسّى عن إدانته "الاعتداءات على اليونيفيل الّتي تخدم العدو الإسرائيلي"، مؤكّدًا "ضرورة تجديد ولاية "اليونيفيل" من دون أي تعديل"، ومعربًا عن أمله في أن "تنجح الجهود بذلك". وأشار إلى أنّ "الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عمليةّ إعادة الإعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر منسى من الناقورة: نؤكد ضرورة تجديد ولاية "اليونيفيل" دون تعديل ونأمل أن تنجح الجهود بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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