بو صعب: ننتظر إرسال مشروع قانون الفجوة المالية لدرسه وإقراره مع قانون إعادة هيكلة المصارف

استقبل نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​ في مكتبه في المجلس، سفير بريطانيا في لبنان ​هاميش كاول​، وتمّت مناقشة القوانين الإصلاحيّة الّتي أقرّها مجلس النّواب، وتلك الّتي هي قيد الدّرس. كذلك تمّ التطرّق إلى قوانين أخرى قيد الدّرس في المجلس النّيابي، ومنها ​قانون الانتخابات النيابية​.

ولفت كاول، بحسب بيان مكتب بو صعب، إلى أنّ "لبنان لديه فرصة حقيقيّة اليوم لتحسين صورته الخارجيّة واستعادة الثّقة تجاه المجتمع الدولي، وأنّ هذه القوانين الإصلاحيّة ستساهم حُكمًا بذلك".

من جهته، أشار بو صعب إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ طلب فتح دورة استثنائيّة للإسراع في مواكبة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحيّة، والمجلس النّيابي لا يزال ينتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الفجوة الماليّة، ليتمكّن من درسه وإقراره مع قانون إعادة هيكلة المصارف، لأنّ هذا الأخير لا يمكن أن يُصبح نافذًا بدون إقرار قانون الفجوة الماليّة".

وطلب "دعم بريطانيا إلى جانب فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة، للضّغط على إسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النّار".

من جهة أخرى، استقبل بو صعب المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة مع وفد من العاملين في الوزارة، حيث تمّ البحث في اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التّقاعد ومساره.