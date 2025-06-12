تدابير سير الجمعة والسبت والاحد لصيانة الإنارة داخل نفق المطار- المسلك الغربي

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلي، أنه "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار المسلك الغربي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 13، 14، و15-6-2025، يومياً اعتبارًا من الساعة 22،00 ليلاً لغاية السّاعة السادسة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:
– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.
– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة إلى طريق المطار القديم.
– تحويل السّير القادم من المريجة نحو نفق المطار المسلك الغربي إلى طريق المطار القديم.
وطلبت المديرية، من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
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