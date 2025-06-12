المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذّر: صور الأقمار الصناعية توثّق جفافًا حادًا في بحيرة القرعون

حذّرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من تحوّل بيئي خطير تشهده ​بحيرة القرعون​، موثّق من خلال صور الأقمار الصناعية الصادرة عن بعثة "Copernicus Sentinel-2". و

قد أظهرت المقارنات بين صيفي 2024 و2025 تراجعاً حاداً في منسوب المياه، بلغ حدّ الانكشاف شبه الكامل للبحيرة خلال موسم الجفاف الحالي.

وأشارت المصلحة إلى أن "هذا التراجع يُعزى إلى شحّ المتساقطات في الموسم الهيدرولوجي 2024-2025، إضافة إلى الاستخدام المفرط وغير المنظّم للمياه لأغراض الري والصناعة، وغياب السياسات المستدامة لإدارة الموارد المائية".

وأكدت أن "النتائج المترتبة على هذا الواقع تشمل ارتفاع نسب التلوّث وتركيز الملوّثات، نفوق الأسماك، وتضرّر التنوع البيولوجي، ما يُهدد الأمن الغذائي للمنطقة الزراعية المحيطة بالبحيرة".

ودعت المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها تطبيق فوري لقواعد ترشيد استهلاك المياه، التزام جميع الأطراف بخطط التوزيع العادل للمياه، التشدد في ضبط المخالفات البيئية على ضفاف البحيرة والنهر، وتسريع تنفيذ مشاريع معالجة الصرف الصحي ومراقبة مصادر التلوّث".

وشددت على ضرورة التحرّك السريع، محذّرة من أن "الصورة المرفقة تُظهر الفارق الصادم بين وضع البحيرة في 2024 والوضع الراهن في 2025"، ومؤكدة "لنحفظ ما تبقّى من مواردنا قبل أن يجفّ نبض الليطاني".