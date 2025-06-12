اشارت بلدية جونيه في بيان، الى انه تتسابق وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح الأمس على نشر مقطع فيديو يوثّق مشاهد من علاقة حميمة في أحد الفنادق مدّعية بأنه يقع في ​جونية​. يهمّ بلديّة جونية أن تنفي نفياً قاطعاً بأن يكون الفندق المشار إليه ضمن نطاقها، تاركة للقضاء المختص أن يقوم بدوره، مع التشديد على أن تبقى العين الساهرة على القيم الأخلاقية والروابط العائليّة، لذا تتمنى البلدية على الجميع عدم زج اسم جونيه دون التحقق المسبق من صحّة المعلومات.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جونيه تنفي نفياً قاطعاً بأن يكون الفندق الذي انتشر فيه فيديو يوثّق مشاهد من علاقة حميمة ضمن نطاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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