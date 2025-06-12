النشرة: مقتل شخص وجرح اخر بإِشكال مسلح في بلدة عرسال

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه وقع اشكال بين شبان من ال عز الدين واخرين من نفس العائلة على خلفية خلاف على ارض في بلدة عرسال، مما ادى الى ​اطلاق نار​ من اسلحة حربية قتل شخص وجرح اخر بجروح خطرة من ال عز الدين، وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني والقوى الامنية لمنع تطور الاشكال وملاحقة مطلقي النار.

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