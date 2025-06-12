"النشرة": مروحية لـ"اليونيفيل" تحلق فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "مروحيّة تابعة لقوّات "​اليونيفيل​" تحلّق فوق الخطّ الأزرق في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور المجيدية- الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى المنحدرات الجنوبيّة الشّرقيّة لمرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح".

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