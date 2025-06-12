لحود التقى العماد هيكل: نثمّن الدعم المتواصل الذي تقدّمه قيادة الجيش لوزارة الزراعة

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة وقيادة الجيش في مختلف المجالات ذات الصلة.

وثمّن لحود، خلال اللقاء، "الدعم المتواصل الذي تقدّمه قيادة الجيش لوزارة الزراعة، خصوصاً في ما يتعلق بمساندة الفرق الفنية التابعة للوزارة في تنفيذ الحملات الميدانية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك على امتداد الأراضي اللبنانية".

وأكد على "الدور المحوري الذي تقوم به الطوافات العسكرية في تنفيذ رشّ المبيدات على المساحات الزراعية والأحراج، ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الثروة الزراعية والبيئية في لبنان".