مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع أوقف 6 أشخاص بجرم مخدرات وضبط كمية منها

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ للحدّ من مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة آفة المخدرات وتوقيف المتورّطين فيها، نفّذ مكتب ​مكافحة المخدرات​ الإقليمي في البقاع بتاريخ 4-6-2025 عدة مداهمات بناءً على إشارة القضاء المختص في منطقة قب الياس، تعلبايا، والفرزل، أسفرت عن توقيف كل من:

- أ.م. (مواليد عام 1995، لبناني)

- ه. د. (مواليد عام 2002، لبنانية)

وضبطت بحوزتهما :/130/ غرام قائم من مادة الماريجوانا، /30/ غرام قائم من حشيشة الكيف، /22/ غرام قائم من شتول نبتة الحشيشة، /16/ حبة ترامادول، مطحنة تستعمل لطحن الماريجوانا، /266/ حبة كبتاغون.

– ع. ك. (مواليد عام 1988، لبناني)

– ع. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت بحوزتهما: /12،6/كلغ قائم من حشيشة الكيف، /3/ دفاتر لف سجائر، /33/ حبة ترامادول، /189/ غرام قائم من مادة الماريجوانا، /110/ حبوب كبتاغون، بالإضافة إلى سلاح حربي نوع كلاشنكوف، ومسدس حربي مع ممشط عائد له.

– د. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

– ش. ت. (مواليد عام 1997، لبناني)

وضبطت بحوزتهما: /11/ غرام من مادة السالفيا، /277/ غرام قائم من حشيشة الكيف، /1/ غرام كوكايين، /5/ مصافي تُستَخدَم لطحن الماريجوانا، مطحنة مادة الحشيشة، آلة لتختيم الأكياس، و/4/دفاتر لف سجائر.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم جميعاً بناءً على إشارة القضاء المختص.