اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة آفة المخدرات وتوقيف المتورّطين فيها، نفّذ مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع بتاريخ 4-6-2025 عدة مداهمات بناءً على إشارة القضاء المختص في منطقة قب الياس، تعلبايا، والفرزل، أسفرت عن توقيف كل من:
- أ.م. (مواليد عام 1995، لبناني)
- ه. د. (مواليد عام 2002، لبنانية)
وضبطت بحوزتهما :/130/ غرام قائم من مادة الماريجوانا، /30/ غرام قائم من حشيشة الكيف، /22/ غرام قائم من شتول نبتة الحشيشة، /16/ حبة ترامادول، مطحنة تستعمل لطحن الماريجوانا، /266/ حبة كبتاغون.
– ع. ك. (مواليد عام 1988، لبناني)
– ع. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)
وضبطت بحوزتهما: /12،6/كلغ قائم من حشيشة الكيف، /3/ دفاتر لف سجائر، /33/ حبة ترامادول، /189/ غرام قائم من مادة الماريجوانا، /110/ حبوب كبتاغون، بالإضافة إلى سلاح حربي نوع كلاشنكوف، ومسدس حربي مع ممشط عائد له.
– د. م. (مواليد عام 1994، لبناني)
– ش. ت. (مواليد عام 1997، لبناني)
وضبطت بحوزتهما: /11/ غرام من مادة السالفيا، /277/ غرام قائم من حشيشة الكيف، /1/ غرام كوكايين، /5/ مصافي تُستَخدَم لطحن الماريجوانا، مطحنة مادة الحشيشة، آلة لتختيم الأكياس، و/4/دفاتر لف سجائر.
وأجري المقتضى القانوني بحقهم جميعاً بناءً على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع أوقف 6 أشخاص بجرم مخدرات وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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