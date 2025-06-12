اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية تابعت درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة حليمة قعقور، وحضور النواب: إدغار طرابلسي، أشرف بيضون، إيهاب حمادة، وسليم الصايغ، إلى جانب ممثلي وزارة التربية القاضي سميح مداح والمحامي شوكت حولا.
خصصت الجلسة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد أصول الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية.
وقد قامت اللجنة بتعديل بعض مواد اقتراح القانون، على أن تستكمل مناقشته في جلسة تُعقد الخميس المقبل.
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