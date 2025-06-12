استقبل رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدًا من نقابة موظّفي هيئة "أوجيرو" برئاسة النّقيب إميلي نصار، وذلك بحضور النّائب فيصل الصايغ، مستشار جنبلاط حسام حرب، والأمين العام لجبهة التحرّر العمّالي الوليد شميط.
وخلال اللّقاء، تمّت مناقشة أوضاع العاملين في الهيئة، وبخاصّة القانون 431، لا سيّما المادّة 49 منه، ومدى تأثيره على العاملين وديمومة عملهم في الهيئة بجميع مسمّياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط ناقش مع وفد من نقابة موظفي"أوجيرو" أوضاع العاملين والقانون 431 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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