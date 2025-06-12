تيمور جنبلاط ناقش مع وفد من نقابة موظفي"أوجيرو" أوضاع العاملين والقانون 431

استقبل رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، في مكتبه في كليمنصو، وفدًا من نقابة موظّفي هيئة "​أوجيرو​" برئاسة النّقيب إميلي نصار، وذلك بحضور النّائب فيصل الصايغ، مستشار جنبلاط حسام حرب، والأمين العام لجبهة التحرّر العمّالي الوليد شميط.

وخلال اللّقاء، تمّت مناقشة أوضاع العاملين في الهيئة، وبخاصّة القانون 431، لا سيّما المادّة 49 منه، ومدى تأثيره على العاملين وديمومة عملهم في الهيئة بجميع مسمّياتهم.