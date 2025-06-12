الأمم المتحدة: انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في غزة يعطل الإغاثة

أعلنت الأمم المتحدة انقطاعا كاملا للإنترنت في قطاع غزة، قالت إنه على الأرجح بسبب نشاط عسكري ألحق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، مما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة.
واوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين، "انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين. هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".
وأضاف حق أنه في ظل القيود واسعة النطاق الموجودة بالفعل "انقطع الاتصال مع خدمات الطوارئ، ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة".
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