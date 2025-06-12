عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء صراع محتمل في الشرق الأوسط. وأشار الى إنه لا يحبذ ارتفاعها.
واكد ترامب في تصريح له، إنه لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، مضيفا أنه قد يضطر إلى فرض شيء ما في إطار ضغوطه من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفيما خص الملف النووي الايراني، اوضح ترامب "أود تجنب الصراع مع إيران وعلى إيران أن تقدم تنازلات"، وتابع "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل وعلى إيران أن تقدم تنازلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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