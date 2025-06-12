اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن تقريرا جديدا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران يثير القلق، وإن الولايات المتحدة تُراقب تطورات الوضع عن كثب. وذكر كين أمام أعضاء بالكونغرس الأمريكي، إن المجتمع الدولي يفكر على ما يبدو فيما يجب عليه فعله بعد قرار الوكالة الأحدث الذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار ​النووي​.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان الأميركي: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران "مثير للقلق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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