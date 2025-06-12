الدولار في أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية الأخيرة

تراجع ال​دولار​ الى أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة الخميس، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه إبلاغ شركاء بلاده التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة.

وبلغ سعر صرف الدولار إزاء عملات رئيسية أخرى، أدنى مستوى له منذ آذار 2022. وقرابة الساعة 14,50 بتوقيت غرينيتش، خسر الدولار 0,86% من قيمته إزاء اليورو (1,1588 دولارا لكل يورو).