"أ ف ب": نجاة شخص من تحطم الطائرة في الهند

أكد مسؤول صحي لوكالة "فرانس برس" أن "شخصا واحدا نجا من حادث تحطم الطائرة في مدينة أحمد أباد الهندية، والتي كانت تنقل 242 شخصا في رحلة متجهة الى لندن".
وقال المسؤول في دائرة الصحة في ولاية غوجارات دانانجاي دويفيدي "نعم، تأكدت نجاة شخص"، موضحا أنه "يتلقى العلاج في المستشفى، من دون تقديم تفاصيل إضافية".
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