الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بفضل المخاطر الجيوسياسية ورهانات خفض الفائدة

ارتفعت ​أسعار الذهب​ اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع مدفوعة بتصاعد ​التوتر في الشرق الأوسط​ وبيانات اقتصادية أميركية جاءت دون التوقعات، وأدت إلى تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3387.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من حزيران. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو اثنين بالمئة إلى 3409.10 دولار.

وذكر بيتر غرانت نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن في "زانير ميتالز"، بان "ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أيار. في الوقت نفسه، ظل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ثابتا عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، مع استمرار تحسن ظروف سوق العمل بشكل مطرد.

ويتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 80 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في أيلول، مع خفض ثان لأسعار الفائدة في تشرين الأول، مقارنة بتوقع خفضها في كانون الأول قبل صدور البيانات.

وجاءت تلك البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار والذي جاء دون التوقعات، وصدر أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.26 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 2012 يوم الاثنين. وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1272.56 دولار ليظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1056.54 دولار.