قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه من المرجح جدا أن توجه إسرائيل ضربات لإيران، محذرا من خطر اندلاع نزاع هائل فى الشرق الأوسط، وأضاف"أؤيد بشدة تجنب الصراع مع إيران".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه على إيران أن تتفاوض بطريقة أكثر جدية، وعلى إيران تقديم تنازلات في المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: هناك احتمال لنشوب صراع كبير في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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