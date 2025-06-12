ترمب: هناك احتمال لنشوب صراع كبير في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه من المرجح جدا أن توجه إسرائيل ضربات لإيران، محذرا من خطر اندلاع نزاع هائل فى الشرق الأوسط، وأضاف"أؤيد بشدة تجنب الصراع مع إيران".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه على إيران أن تتفاوض بطريقة أكثر جدية، وعلى إيران تقديم تنازلات في المفاوضات.